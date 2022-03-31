На станции Речицы в Беларуси на платформы грузили РСЗО "Смерч" и "Ураган". Все машины грязные выведены из Украины. Поехали на восток. Либо к нам, либо в зону ООС. Все равно к нам. Вместо них они из той же Речицы перебросили в сторону Гомеля полдесятка инженерных систем дистанционного минирования "Земледелие".

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Враг меняют тактику

Русские заходят в глухую оборону. Такие же системы они использовали вокруг Харькова.

Оккупанты получили по зубам в ближнем пригороде Харькова и не только. В селе Донецкое Изюмского района тоже оккупантам не поздоровилось.

А еще, командование оккупантов ожидает наступление на Купянск, после которого мы (по их мнению) будем развивать наступление дальше. Оно, конечно, так и будет, но почему они решили об этом в короткой перспективе, не ясно.

Загадочная русская тревожность

Вообще у русских началась тревожность на оперативном уровне. После взрыва в Белгороде по вине "человеческого фактора" что-то там им приснилось, а потому они начали массово минировать подступы к Журавлевке (Белгородская область) и строить там вокруг какие-то укрепления.

Ждут, что мы будем переносить российскую военную спецоперацию на территории России. Правильно ждут.

Харьков держит строй

Харьков ночью начали ровнять с землей. На порядок более мощные ракетные удары.

Проредили достаточно успешно работой ПВО. Но что-то прорвалось. И этого-то, очень немало. Авиацию снова задействовали. Говорят, сбили какой-то самолет, но пока не видел официальных подтверждений.

Так что, судя по всему, они уже начали смену направлений прикладывания усилий, усиливая удары на востоке. Причем, очень панически ожидая нашего наступления на Купянск и Белгородскую область.

#Save Ukraine – смотрите обращение Президента Зеленского: