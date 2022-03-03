По данным разведчиков, в среде высшего политического руководства страны-агрессора продолжаются панические настроения. Также среди них растет уровень недоверия к Владимиру Путину.

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Представители элиты эвакуируют своих близких, а также ищут места укрывательства на случай ядерной войны.

Из разговора советника-посланника посольства России в США Люкманова Артура Рушановича с неустановленным лицом по имени Владислав Луценко, вероятность ядерного конфликта (не войны) присутствует, однако невелика,

– говорится в сообщении.

По данным разведчиков, при этом, по мнению Луценко, Путин уже проиграл в войне с Украиной. Также высказывается мнение, что президент России "с ума сошел, а его состояние неадекватно".

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