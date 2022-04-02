У российского посольства в Чехии новый адрес

Чехия тоже не осталась в стороне. Страна решила сменить адрес посольства России. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Евгений Перебийнис.

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Вот такой теперь официальный адрес посольства мордора в Праге – Украинских Героев 36,

– подчеркнул он.

Он также прикрепил снимок экрана Google Maps. На нем видно, что адрес российского посольства теперь Украинских Героев 36.

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