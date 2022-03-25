При этом симптомы недомогания у обоих совершенно одинаковые. У них ощущение жжения в сердце и затрудненное дыхание. Аваков заявил это, ссылаясь на источники. Кроме того, Шойгу терял сознание.

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Исчезновение Шойгу

Министр обороны перестал появляться в публичном пространстве с 11 марта, его не было видно уже 15 дней.

Это удивительно, поскольку Шойгу всегда был очень активен в СМИ. В окружении политика обсуждают, что он нездоров – якобы проблемы с сердцем.

Кремль может выяснять отношения из-за провала войны

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что российские силовые структуры выясняют отношения и ищут виновных из-за провала в Украине. Этим может объясняться исчезновение Шойгу и других чиновников.

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