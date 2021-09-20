1. Колебания в цифрах объясняются тем, что электорально Россия – всё-таки Федерация, и если посчитать Дальний Восток будет одна картина, добавить Сибирь и Урал другая, Европейскую часть – третья, а потом посчитать Юг — все вообще может поменяться даже со скидкой на манипулирование голосами и подсчетами. На больших числах все равно видны большие тренды.

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2. В целом у системы оборонительная позиция. Путин повторяет за Столыпиным, что России нужны десятилетия тишины, а потом давайте уже сменяемость. Россия отстаивает суверенитет и действующая система их четырех патриотических партий работала надежно.

3. Выпадение одной из этих партий или замена ее на другую непроверенную для системы – стресс. Поэтому, если новшества, то на полях действующей системы.

4. Проблема в том, что на каждых выборах ее участники в отдельных локациях норовят превратиться в пробуждающиеся институты и норовят отобрать у "Единой России" конституционное большинство. То есть, из системных партнеров превращаются в системных спойлеров. Избиратель внезапно относится к ним всерьез и несет им протестный голос.

5. Поэтому на каждых выборах системным партнерам нужны свои системные спойлеры. И каждый кремлевский куратор внутренней политики запускает линейку соотвествующий партий, параллельно разнообразя предложение и привлекая недопредставленных граждан на выборы. Этим новым партиям можно даже помочь, или не мешать.

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6. Проблему может представлять ситуация, когда одна из новых партий вдруг начнет вытеснять старую.

Куратору нужно с честью пройти узкий коридор:

сохранить конституционное большинство "Единой России";

сохранить системы из четырех патриотических партий, но не в ущерб Единой России;

по возможности сделать живыми какие-то из собственных проектов, но не в ущерб системе из четырех патриотических партий.

7. Это могло бы случиться, если бы "Новые люди" вытеснили "Справедливую Россию", которая сама — такой оживший и укрепившийся в системе спойлер коммунистов из позапрошлого десятилетия. Тогда они занимали нишу "социализм без Сталина и СССР, с современным, европейским лицом", но сейчас эта ниша опасна и непатриотична, а другой уникальной пока нет.

8. ЛДПР — государственники за частную собственность с акцентом на геополитику и дореволюционную Россию тоже начали терять уникальность на фоне "Единой России". Единственное и главное отличие в том, что им можно было принести протестный голос. Бизнесмены-государственники из "Новых людей" представляли для них угрозу.

9. Прямо сейчас по ходу подсчета идет борьба между сторонками консервации статус-кво и осторожных экспериментов с непроверенными и зачастую неизвестными (не только избирателю, а и самому Кремлю) людьми.

10. Если проходят ослабленные ЛДПР, "Справедлива Россия" и "Новые люди" — задача кураторов на этом этапе выполнена. ЕР — на нужной высоте, система на месте, но вдобавок вернулась к пятипартийному состоянию.

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Линейка расширена. Непредставленный либеральный избиратель, какая-то его часть, будет рад новоприбывшим на место, которое когда-то занимала "Яблоко". А новоприбывшие в отличие от интеллигентского, то есть идеалистического "Яблока" представляют себя в качестве бизнесменов, то есть либералов-практиков и прагматиков.

10. Осталось понять, в случае попадания в Думу, не будут ли они там играть роль либералов для битья, как в ток-шоу на госканалах (хотя Дума — гораздо меньше про шоу, и больше про лоббизм, чем может показаться со стороны). И какую нишу в итоге займут.