Его зовут Димитриос Анифантакис. Об этом сообщили в пресс-службе Glusco.

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В скандальной сети Glusco сменился владелец

Швейцарская компания Glusco Energy S. A. владеет в Украине крупной сетью из более 100 автозаправок и 4 нефтебазами. Ее новым владельцем стал гражданин Греции Димитриос Анифантакис, работающий в сфере глобальной торговли энергоресурсами более 30 лет.

Соглашение с израильским бизнесменом Нисаном Моисеевым, которому принадлежала топливная сеть Glusco, было заключено в конце октября 2021 года. Его сумма не разглашается,

– говорится в сообщении.

Новый владелец сети занимал руководящие должности в компаниях Litasco, BP plc, Cargill SA, Motor Oil Hellas и другие.

Известно, что в настоящее время Димитриос Анифантакис – член совета директоров Motor Oil Hellas, крупнейшей греческой нефтеперерабатывающей группы, имеющей более 1500 автозаправок в Греции и за ее пределами.

Сам Анифантакис заверил, что считает, что "у компании отличная инфраструктура и хорошие перспективы развития". Они планируют провести ее модернизацию в соответствии с международными стандартами.

"В фокусе нашего внимания в первую очередь будут поддержание отличного клиентского сервиса и высокого качества нефтепродуктов, а также внедрение европейских инноваций", – заверил владелец.

Кроме того, рассказал, что "хорошо знаком с украинским укладом жизни и традициями, потому что уже ориентировочно 30 лет женат на украинке и имеет с ней трех сыновей".

Скандал в сети автозаправок Glusco: что известно

В марте 2021 года Служба безопасности Украины и Государственная налоговая служба провели в сети спецоперацию. В частности СБУ заявила о разоблачении масштабной сделки по "теневой" реализации некачественных нефтепродуктов на одной из сетей заправок.

Впоследствии сообщили, что речь идет именно о Glusco. СБУ провела обыски на самих автозаправках, а также в офисных помещениях и нефтебазах.

Сеть связывали с подсанкционным нардепом от ОПЗЖ и кумом Путина Виктором Медведчуком. Однако официально компания принадлежала швейцарской Glusco Energy S.A., которая входит в группу Proton Energy Group S.A. И ее совладельцем официально было "доверенное лицо" Медведчука Нисан Моисеев.

В июне Государственная фискальная служба наложила арест на корпоративные права компании.

В сентябре сообщили, что сеть почти обанкротилась. Именно поэтому часть своих автозаправочных комплексов будет сдавать в аренду.

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