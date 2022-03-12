Об этом глава государства сообщил во время своего обращения в ночь на 12 марта, сообщает 24 канал.

Читайте также Зеленский лично опроверг очередной фейк о бегстве из страны: фотодоказательства

Выступая в польском парламенте, я уделил много внимания тому, как важно не оставаться наедине в современном мире, как важно защищать общие ценности и как следствие чувствовать, что границы между нациями стираются, чтобы люди были ближе,

– сказал Владимир Зеленский.

"Так как у нас с польскими братьями и сестрами, так как у нас со всеми нашими искренними партнерами. Потому что кто имеет друзей, тот может все", – продолжил президент.

Зеленский поговорил с Байденом

Глава государства пообщался со своим американским коллегой – обсудили, как еще можно давить на Россию ради прекращения войны и установления мира.

Россия будет лишена возможности нормально торговать со странами Большой семерки. Чем меньше долларов заработает российский бизнес и чем меньше налогов получит Россия, тем меньше возможностей у российских военных, чтобы убивать наших людей,

– добавил украинский лидер.

Зеленский записал обращение: смотрите видео