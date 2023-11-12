Подоляк также рассказал, в чем у Украины и России есть определенный паритет. Речь идет о снарядах.

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Они (россияне – 24 Канал) производят определенный объем ассортимента ракет, таких как "Калибры" и те же "Искандеры", но, однако, относительно снарядов, есть определенный паритет уже по калибру в 155-мм, давайте брать тяжелые калибры, 155 и 152 – в России. У России как раз есть тоже определенное снарядное истощение,

– подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что именно поэтому страна-террористка активно привлекает к поставкам своих северокорейских партнеров. Именно благодаря этому оккупанты имеют возможность совершать от 5 до 8,5 тысяч выстрелов ежедневно. Подоляк также подчеркнул, что в отношении танковых калибров также есть определенный паритет. По его словам, на этом этапе полномасштабной войны явно чувствуется собственно снарядное выравнивание. В то же время Украине нужно гораздо больше ракет.

Война – в точке невозврата

К слову, ранее Подоляк отметил, что война находится в точке невозврата. У Украины есть четкое понимание, что делать в 2023 – 2024 годах. Прежде всего, нужно несколько скорректировать тактику с учетом тех ресурсов, которые Россия тратит. Все преимущества страны-террористки следует ликвидировать. Контрнаступление украинских героев продолжается. Украина реализует все свои цели.