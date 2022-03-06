Информация об этом поступила в 13:33. Это уже третья воздушная тревога в Виннице за 6 марта.

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Очевидцы сообщают, что оккупанты обстреляли аэропорт Винницы. Соответствующее видео было обнародовано в сети.

Обстрел аэропорта Винницы: смотрите видео



Оккупанты, вероятно, обстреляли аэропорт Винницы / Фото Андрея Цаплиенко

Если вы услышали сирены, нужно:

включить радиоприемник и телевизор, чтобы слышать распоряжение местных властей;

взять медицинскую аптечку, документы, деньги, средства связи, запас еды и воды, предметы личной гигиены;

быстро и спокойно пойти к ближайшему укрытию.

Если вы не можете спуститься в укрытие, то можно спрятаться у себя дома. Для этого отойдите от окон, лягте на пол в коридоре или ванной комнате, поближе к несущим стенам. Жителям верхних этажей лучше спуститься в квартиры на нижних этажах.

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