Утром Филимонов написал, что его собачка Норс потерялась в Киеве, в районе аэропорта Жуляны. На ней был ошейник с аиртегом, но не показывал позицию.
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Требовали выкуп
Впоследствии выяснилось, что собаку похитили. Злоумышленники связались с военным и попросили 300 долларов выкупа. Встретиться у станции метро "Васильковская", однако сам Филимонов в это время был не в Киеве.
Далее военный обнародовал фото похитителей. Мужчины сняли с Норса ошейник с аиртегом и одели на собачку поводок.
Похитители собаки / Фото из твиттера Филимонова
Норса вернули
Вечером военный опубликовал видео с собачкой и сообщил, что Норс будет спать дома. На кадрах видно, как собачка радостно подпрыгивает и машет хвостиком. Вероятно, его вернули друзья Филимонова.
Кстати, военный написал, что злоумышленники сдирали объявление о том, что пропала собака. В заключение Филимонов пообещал им "воспитательную работу".
Смотрите видео, как вернули собачку: