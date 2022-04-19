Простые шаги ради спасения мира

Не всех, конечно – страны Балтии и Польша делают все, что могут, и это заметно. Очень многое делает Великобритания. С остальными все несколько сложнее.

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Кажется все просто. Нам нужны санкции, разрушительные для экономики РФ: эмбарго на нефть и газ, закрытие портов, наибольший запрет гражданам выезда за границу, наибольшие транспортные ограничения – изоляция. Ну, и нужно серьезное оружие для Украины (артиллерия, авиация) для наступления, чтобы разгромить агрессора.

Это то, о чем постоянно говорит украинское военно-политическое руководство, и что якобы уже поступает, но явно недостаточными темпами. Хотя это уже вопрос не только выживания самой Украины – Украина продолжает борьбу за цивилизацию против варварства, против человеконенавистничества и тотального уничтожения всего.

Но все равно остаются у кого-то какие-то сомнения, какая-то нерешительность. И проблема здесь, думаю, не только в цене вопроса для Запада, не только в опасениях ядерной эскалации со стороны Кремля. Вопрос еще и в инерции и непонимании прошлых ошибок.

Так рождался кремлевский монстр

Запад мог уничтожить недоцивилизацию после завершения "Холодной войны". Достаточно было поддержать внутренний сепаратизм и не помогать центру, как они делали все 90-е годы, банально кормя их всех "ножками Буша". Но тогда они боялись, они выбрали путь сговора с постсоветской элитой государства, которая сейчас несет угрозу уничтожения для человечества как такового.

Это они спасли этого монстра, кормили его, дали выздороветь и вырасти, и теперь творить свои преступления. Боялись "расползания ядерного оружия", хотели "выгодно торговать", а потому долгое время закрывали глаза на многочисленные преступления якобы "демократических" властей.

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Сейчас, пожалуй, остаются надежды "переиграть", "договориться", поставить во главе "кого-то приемлемого", как-то все "поделить", и вернуть комфортный мир прошлого, но это – иллюзии. Иллюзии, которые не могут не быть вредны для всего мира.

Ошибки нужно не повторять, а исправлять, и поддержка Украины – единственный способ хоть сейчас, ценой невероятных потерь и страданий украинцев, принять принципиальное решение о "разрушении Карфагена".

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