В Представительстве президента ответили на наиболее часто задаваемые вопросы по эвакуации. В частности, отметили, что человек не будет привлечен к ответственности за выезд из Крыма в нарушение государственной границы Украины, то есть через Россию.
Читайте также В Крыму возле Керчи зафиксировали грузовики с украинскими номерами
Где просить помощи
Посольство Украины в Москве и консульские учреждения России не работают. Дипломатические отношения с государством-агрессором разорвали после нового нападения. Поэтому по вопросам выезда следует обращаться на горячую линию Министерства иностранных дел: +380442381588. Подробные запросы на консультацию можно отправить на почту: zvernennia@ppu.gov.ua
Куда и как уехать из России
Чтобы покинуть территорию России, украинцы должны иметь загранпаспорт и удостоверение личности на возвращение в Украину. Сухопутной границей можно выехать в безопасные третьи страны: в Эстонию, Латвию, Грузию, Азербайджан, Финляндию, а также – Литву и Польшу.
Следует учесть, что в последние 2 страны путь пролегает преимущественно через Беларусь. Однако Польша и страны Балтии принимают всех украинцев, в том числе с паспортами старого образца или просроченными.
Инструкция, как выехать из оккупированного Крыма / Инфографика Представительства президента в АР Крым:
Куда обращаться за границей
Помочь украинцам на территории третьих стран могут в наших посольствах. В частности, в Польше, Латвии, Литве, Финляндии и т.д. С полным списком стран можно ознакомиться дальше.
Контакты посольств Украины
Во время экстренных ситуаций можно обратиться в посольства стран-партнеров Украины, расположенные в России.
Обнародовали и перечень КПВВ, по которым можно безопасно въехать и вернуться на подконтрольную Украине территорию.
КПВВ, через которые можно заехать на подконтрольную Украине территорию
Заметим, русская армия нуждается в пополнении своих рядов. Поэтому на войну массово мобилизуют жителей временно оккупированного Крыма. Для этого военкоматы даже подделывают медосмотры.