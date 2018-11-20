У берегов Канады произошла утечка 250 тысяч литров нефти
Крупнейший в истории канадского Ньюфаундленда шельфовый разлив нефти произошел на платформе Husky Energy. Объем утечки в районе платформы SeaRose оценивается в 250 тысяч литров.
Об этом сообщило издание Canadian Press.
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Сейчас объявлено о временном закрытии всех платформ на шельфе региона для проведения проверки.
Авария произошла в пятницу в результате сильного шторма, когда рабочие компании сообщили о падении давления на подводном трубопроводе.
Ведется расследование причин инцидента и мониторинг воздействия аварии на окружающую среду.
Отмечается, что в настоящее время утечки нефти нет.
Источник: 24 Канал
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