У берегов Великобритании на мель сел паром с пассажирами: подробности

Вблизи британского острова Уайт паром с 40 пассажирами на борту столкнулся с несколькими яхтами и сел на мель, пытаясь пришвартоваться в гавани.

Об инциденте информирует AP.

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Спасатели и вертолет были отправлены для поисков пострадавших в этом районе после того, как в соответствующие службы сообщили о криках о помощи, которые якобы слышали в гавани, однако, в воде никого так и не нашли. Также не поступило никаких сообщений о пропавших в результате инцидента людей,

– сообщают в издании.

40 пассажиров и 16 членов экипажа, находившихся на борту парома, не пострадали в результате аварии.

Как сообщили в компании, которая является владельцем парома, инцидент произошел в воскресенье утром в условиях густого тумана, когда судно пришвартовувалося в порту. Сейчас продолжаются работы по поднятию парома с мели.



Лодка спасателей возле парома, севшего на мель вблизи острова Уайт