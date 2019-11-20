У самолета Зеленского отказал двигатель: фото

Самолет Президента Украины Владимира Зеленского не смог вылететь с военного аэродрома в Чугуеве на Харьковщине из-за технической ошибки. Поэтому глава государства с опозданием прибудет в Очаков встречать украинские корабли, вернувшиеся из российского плена.

О том, что у борта №1 отказал двигатель, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на местные СМИ. Эту неисправность, к счастью, обнаружили еще до вылета авиасудна.

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Сейчас Зеленский уже в аэропорту Харькова ждет "запасной" самолет, который должен прилететь из Киева.

Визит Зеленского в Очаков был запланирован на 19:00, но его перенесли на 22:00. Если же и в это время встреча не состоится, то вполне вероятно, что ее могут перенести на 21 ноября.

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Фото президентского самолета из телеграмм-канала Perepichka News

Что известно о возвращении украинских кораблей

Россия вернула Украине захваченные вблизи Керченского пролива военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Судна еще утром 18 ноября передали Украине в открытом Черном море, а 20 ноября корабли прибыли в порт Очакова Одесской области.

Встречать корабли вышли несколько десятков местных жителей с большим флагом Украины. Должен был прибыть и президент Зеленский, если бы не проблемы с авиацией.

Корабли после года в российском плену находятся в ужасном состоянии. Так, россияне сняли на судах плафоны, розетки и даже унитазы. А еще корабли остались вообще без электроники: нет навигационных систем и электронных компонентов боевых модулей, без которых корабли нельзя использовать. Все это российская сторона оставила себе как "вещественные доказательства".