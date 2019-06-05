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      У Зеленского объяснили, отменят ли субсидии украинцам

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      Ирина Венедиктова
      Ирина Венедиктова / 24 канал

      Советник Владимира Зеленского по правовым вопросам Ирина Венедиктова заявила, что украинцев не будут лишать субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг из-за низкого уровня жизни в стране.

      Такое мнение она высказала в прямом эфире 24 канала.

      Читайте также: Налоги при Зеленском: что предлагают в команде

      "Слуга народа" – это либертарианская интернет-партия. Либертарианство предполагает минимизацию уплаты налогов, что может понравиться людям в Украине, а также отмену субсидий людям, ведь они в течение своей жизни должны позаботиться о своей старости. Так партия "Слуга народа" либеральная или либертарианская?

      – Нам надо подождать три дня, когда будет съезд партии (8 июня, – 24 канал). Ведь сейчас мы будем тыкать "пальцем в небо". У нас были выступления наших экспертов по налоговой системе и экономической ситуации. Мне кажется, что общим термином "либертарианство", которое имеет совершенно разные течения, мы не будем прикрываться. Потому что это упрощает возможность людей говорить о каких-то вещах из "Википедии", а лучше говорить не об этом, а о конкретно нашей программе.

      Партия "Слуга народа" народа будет отстаивать то, чтобы у людей были социальные гарантии? Будут предоставляться субсидии?

      – Конечно. Мы сейчас без этого не можем обойтись. Как мы можем отказать людям, которые стоят на краю выживания? По налогам так же у нас есть достаточно сложная система. Об этом надо говорить отдельно, поэтому брать все под одну гребенку нельзя.

      Что такое субсидия?Это целевая и ранее безналичная помощь для семьи на возмещение расходов за оплату коммунальных услуг. Чтобы оформить субсидию, необходимо обратиться в Управление труда и социальной защиты населения по месту регистрации. Для оформления нужно: заявление на получение льгот, паспорт гражданина Украины, декларация о доходах и расходах.

      Так налоги все-таки будут в Украине?

      – Конечно, налоги будут.

      О направлениях реформирования налоговой системы от команды Зеленского – читайте в материале 24 канала

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Коммунальные услуги Финансы Субсидии Налоги
      Источник: 24 канал
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