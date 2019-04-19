У Зеленского получится объединить страну, – политолог

Команда кандидата в президенты Украины Петра Порошенко играет в очень опасную игру. Такое мнение высказал политолог Никита Потураев.

"Эта игра на грани призывов к сепаратизму", – сказал он, комментируя заявления сторонников действующего президента о том, что они будут бороться за Украину до конца.

"То есть, против избранного президента, которого они сами назвали антиукраинцем? Или против большинства избирателей, которые за него собираются голосовать? Избирателей Зеленского уже обвинили в том, что они готовы сдать Украину Путину, что они "неправильные" украинцы. Ответственность за такие настроения полностью на штабе Порошенко", – уточнил эксперт.

Он подчеркнул, что представители действующего президента работают на дестабилизацию ситуации в стране.

"Решения судов в отношении Савченко и Рубана, в отношении Приватбанка приводят к тому, что в обществе нарастает нервозность. И мы же знаем, какой судья их принял. Он неоднократно под диктовку АП принимал неоднозначные решения. Относительно того же Насирова или Супрун. И я не побоюсь сказать, что это все очень напоминает план Берии, когда он, пытаясь захватить власть после смерти Сталина, расшатывал ситуацию в стране, в частности, выпуская заключенных", – добавил Потураев.

Политолог уверен, что такие действия – на грани уголовной ответственности.

"Это политика, которая работает на дестабилизацию страны, что выгодно России, на сепаратизацию. Это все должно стать предметом расследования, в частности со стороны украинских спецслужб. Понятно, что тогда, когда они будут работать на страну, а не на конкретного политика", – сказал он.

При этом Потураев отмечает, что президенту Зеленскому нужно будет приложить усилия, чтобы прекратить последствия преступной и безответственной политики действующей власти. Причем действовать придется еще до инаугурации.

"А до этого у власти остается возможность расшатывать ситуацию. Их план понятен. Они переходят к парламентской кампании. Но если она будет происходить по сценарию раскола общества, нагнетание паники, то это не политика, а преступление", – подчеркнул политолог. И добавил, что в таком случае партия Петра Порошенко должна вслед за Партией регионов попасть под люстрацию.

Эксперт считает, что план, как объединить страну, у Зеленского есть. И отмечает, что ситуация не такая трагическая, потому что у Зеленского много сторонников и в западных областях.

"Это решается довольно просто – коммуникацией, общением, определенными символическими, но ничуть не менее эффективными действиями, которые покажут уважение со стороны Зеленского ценностей, важных для западных регионов. Этого для первого шага будет достаточно. Люди должны увидеть, что нет никакой угрозы для страны, языка, культуры. Наоборот – есть очень четкое понимание, как это развивать, поддерживать", – пояснил он.