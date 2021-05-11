Администрация Джо Байдена анонсировала новую кампанию по поощрению американцев вакцинироваться от COVID-19, в рамках которой Uber и Lyft бесплатно будут довозить людей в пункты вакцинации. Ожидается, что инициатива начнет работать в течение следующих 2 недель.

В Белом Доме заявили, таким образом компании устраняют потенциальное препятствие на пути к получению прививки. Сейчас в Соединенных Штатах по крайней мере одну дозу вакцины получили уже 46% населения. Полностью вакцинированы – 35%.

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В США объявили результаты лотереи "зеленая карта" 2022

Государственный департамент Соединенных Штатов объявил результаты розыгрыша лотереи "зеленая карта" 2022. В 2021 году разыгрывалось 55 тысяч видов на жительство в США. Украинцы – лидеры среди европейцев по количеству заявок и победителей. С каждым годом растет число тех, кто играет и побеждает. В 2020 году победили 5 604 украинца. Тогда среди стран Европы Украина заняла второе место.

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