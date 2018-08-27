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Uber будет предлагать пассажирам велосипеды и скутеры вместо машин

27 Читати новину українською
Uber будет предлагать пассажирам велосипеды и скутеры вместо машин
Uber будет предлагать пассажирам велосипеды и скутеры вместо машин / ВВС. Украина

Как заявили в компании Uber, велосипеды и электроскутеры вскоре станут наиболее популярными способами передвижения для коротких поездок, особенно в крупных городах.

Об этом говорится на сайте "ВВС. Украина".

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Пока что в компании отметили, что пока этот бизнес менее доходный, чем автомобильный, однако в долгосрочной перспективе именно за ним будущее.

В час пик очень неэффективно использовать груду металла весом в тонну – и все ради того, чтобы перевезти одного человека на десять кварталов. Если говорить о краткосрочной перспективе, для нас это проигрыш в финансовом плане, но стратегически – это именно то, куда мы хотим двигаться,
– добавил гендиректор Uber Хосровшахи.

По его словам, на одной велосипедной поездке Uber зарабатывать гораздо меньше денег, чем на такой же автомобильной, но доходность будет обеспечиваться за счет большего количества коротких велосипедных путешествий.

Только в течение последнего года американская компания инвестировала средства сразу в несколько велосипедных фирм. Сервис проката велосипедов Jump, которым владеет Uber, уже успешно работает в нескольких американских городах, в частности в Нью-Йорке и Вашингтоне. Вскоре Jump заработает и в Европе: ожидается, что первым городом, где появится сервис, станет Берлин.

Напомним, недавно компания сообщала, что Uber представляет новую политику по ограничению времени работы водителя в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), включая Украину, с целью повышения безопасности водителей и пассажиров. Компания автоматически будет отключать водителей, которые провели за рулем 12 часов.

Теги: Uber Транспорт
Источник: 24 канал
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