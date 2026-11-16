Формально на войне: убийцы Немцова вышли из колоний и осели в Чечне

Как выяснили журналисты расследовательского медиа "Проект", дочь убитого российского оппозиционера Жанна Немцова летом 2026 года получила прямое предупреждение о нахождении осужденных в Грозном.

Adv

популярные видео

Где сейчас убийцы Немцова

Источник передал Жанне Немцовой следующие сведения: "Жанна, смотрите, какая ситуация. Убийцы вашего отца – братья Губашевы и Заур Дадаев – на свободе; формально они на "своем", но на самом деле – в Грозном. Вы что-то об этом знали?"

Согласно приговору суда, фигуранты не имели права покидать места лишения свободы раньше 2034–2035 годов или 2027 года в случае условно-досрочного освобождения. Однако все трое заключили контракты с армией России и сразу же отправились домой, где от них требуют вести скрытый образ жизни.

Заур Дадаев, которого следствие считает непосредственным исполнителем убийства оппозиционера, вышел на свободу 24 октября 2024 года.

Реклама

Еще находясь в колонии, бывший заместитель командира батальона "Север" женился на 36-летней Ирсане Мукаевой, которая работает в отделе экспертизы правового департамента администрации Чечни. Сейчас Дадаев проживает на хуторе Юкарчой примерно в 80 километрах от чеченской столицы.

Другие соучастники расправы также оказались на свободе. Темирлан Эскерханов, приговоренный к 14 годам, подписал военный контракт в 2024 году и присоединился к штурмовому подразделению, а у Хамзата Бахаева срок наказания истек весной 2026 года.

Напомним, Бориса Немцова убили вечером 27 февраля 2015 года выстрелами в спину на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.

В июле 2017 года Московский окружной военный суд приговорил пятерых исполнителей преступления к срокам от 11 до 20 лет лишения свободы. Организаторов и заказчиков убийства российские правоохранительные органы до сих пор официально не установили.