Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что расправа над Хангошвили является грубым нарушением права и суверенитета ее страны. Последствия не заставили себя ждать.

Заметьте Не соответствует нормам ЕС, – глава МИД Германии отказалась одобрить "Северный поток-2"

В связи с приговором суда посла России Сергея Нечаева вызвали в ведомство, где ему объявили о высылке российских дипломатов,

– говорится в сообщении.

Киллер ФСБ получил пожизненный срок