Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что расправа над Хангошвили является грубым нарушением права и суверенитета ее страны. Последствия не заставили себя ждать.

Заметьте Не соответствует нормам ЕС, – глава МИД Германии отказалась одобрить "Северный поток-2"

В связи с приговором суда посла России Сергея Нечаева вызвали в ведомство, где ему объявили о высылке российских дипломатов,
– говорится в сообщении.

Киллер ФСБ получил пожизненный срок

  • В Германии к пожизненному заключению приговорили российского агента ФСБ.
  • Чего признали виновным в убийстве бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили.
  • Преступление совершили 15 августа 2019 года в Берлине.
  • По данным следствия, убийцу идентифицировали как Вадима Красикова. Он приехал в немецкую столицу с фальшивыми документами.
  • В решении суда указано, что убийство Зелимхана Хангошвили заказали российские власти. Действия России охарактеризовали как государственный терроризм.
  • Между тем посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что приговор суда – якобы "недружественный шаг" и "политически мотивированное решение".