Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что расправа над Хангошвили является грубым нарушением права и суверенитета ее страны. Последствия не заставили себя ждать.
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В связи с приговором суда посла России Сергея Нечаева вызвали в ведомство, где ему объявили о высылке российских дипломатов,
– говорится в сообщении.
Киллер ФСБ получил пожизненный срок
- В Германии к пожизненному заключению приговорили российского агента ФСБ.
- Чего признали виновным в убийстве бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили.
- Преступление совершили 15 августа 2019 года в Берлине.
- По данным следствия, убийцу идентифицировали как Вадима Красикова. Он приехал в немецкую столицу с фальшивыми документами.
- В решении суда указано, что убийство Зелимхана Хангошвили заказали российские власти. Действия России охарактеризовали как государственный терроризм.
- Между тем посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что приговор суда – якобы "недружественный шаг" и "политически мотивированное решение".