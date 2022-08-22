Об этом 24 каналу заявил политолог Николай Давидюк. Он отметил, что этот случай свидетельствует о том, что путин не может обеспечить безопасность даже своим ближайшим пропагандистам.

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"Чем хуже у врага, тем лучше у нас"

Давидюк считает, что подрыв авто дочери дугина, вероятнее всего, является идеологической борьбой внутри самой россии, так называемой оппозиции или олигархов между собой. Или же путину так намекают, что не так далеко и к нему идти.

Политолог также не исключил версию, которую озвучил российский оппозиционер илья пономарев. Согласно ей, к убийству дугиной причастна некая "Национальная республиканская армия".

Мне, в принципе, все равно. Чем хуже у врага, тем лучше у нас. И пусть они себя хоть там перерезают, поперебивают,

– заявил политолог.

Однако, по его словам, теперь россияне поняли, что война может быть не только на нашей территории. В Москве тоже опасно. Это свидетельствует о том, что путин не контролирует ситуацию и не может обеспечить безопасность даже своим ближайшим пропагандистам.

Давидюк озвучил версии убийства пропагандистки дугиной: смотрите видео

"Это не украинский стиль"

Комментируя заявление российской фсб о том, что к убийству дарьи дугиной причастны украинские спецслужбы, Давидюк отметил, что даже не видит мотива для Украины.

По его словам, ни сам дугин, ни его дочь сейчас особо не влияли на противостояние россии с Украиной. А дарья дугина – достаточно дешевый медийный пропагандист, который за небольшой рубль мог на кремлевском телевидении сказать что угодно.

Это не украинский стиль – убивать женщин и детей. Это знают все,

– подчеркнул политолог.

Он отметил, что Украина так никогда не делала, не делает и не планирует начинать. Скорее, это россияне насилуют детей, нападают на них, стреляют ночью в спину.

Кстати! Сам главный "идеолог путина" александр дугин совершенно необоснованно обвинил в убийстве своей дочери Украину. В Офисе Президента, как известно, сразу же заявили, что Украина не имеет никакого отношения к взрыву автомобиля дарьи дугиной.

Подрыв авто дугина: что известно

В субботу 20 августа автомобиль дочери главного идеолога "русского мира" Александра Дугина взорвался под Москвой. Девушка вместе со своим водителем погибли на месте происшествия.

Уже на следующий день вдохновитель владимира путина попал в больницу. О том, что дугин оказался в больнице, сообщили российские СМИ. Что же случилось с так называемым "философом" неизвестно.

Подрыв авто дочери дугина взяла на себя "Национальная республиканская армия". В своем заявлении они объявили чиновников российского правительства и региональных администраций приспешниками узурпатора. Тех, кто не сдаст свои полномочия, пообещали уничтожать.

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