В США начался суд над экс-полицейским, подозреваемым в убийстве Флойда
В Соединенных Штатах Америки началось рассмотрение по существу дела бывшего полицейского Дерека Шовина. Его подозревают в убийстве темнокожего американца Джорджа Флойда, что привело к массовым протестам.
Источник:StarTribune
Рассмотрение дела проводится в суде округа Хеннепин, штат Миннесота. Вокруг суда перед рассмотрением установили забор и бетонное ограждение
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Власть боялась массовых демонстраций из-за начала рассмотрения дела по существу. К слову, именно так и произошло, ведь под здание суда накануне пришли сотни людей и принесли с собой гроб.
Детали судебного процесса
- Прежде всего стороны процесса должны избрать членов жюри – 12 основных и 2 запасных.
- Скорее всего, со вступительным словом защита или обвинение смогут выступить не ранее чем 29 марта.
- Кроме того, могут изменить сроки рассмотрения. Ведь ранее апелляционный суд постановил, что следует пересмотреть решение, касающееся снятия части обвинений с Шовина.
Подозрение Дереку Шовину
Сначала ему предъявили обвинение в убийстве третьей степени, то есть непреднамеренном.
Позже прокуратура настояла на том, чтобы ему инкриминировалось также убийство второй степени. Согласно законам штата, это более тяжкое преступление. Говорится о непредумышленном убийстве при попытке совершить другое преступление. Другим преступлением в этом случае прокуратура считает нападение на Флойда.
Суд постановил снять обвинение в убийстве третьей степени и рассматривать вопрос второй степени. Теперь, согласно постановлению апелляционного суда, вопрос о предъявлении Шовину обвинений в убийстве третьей степени следует рассмотреть заново.
Убийство Джорджа Флойда: коротко
- 25 мая полицейские задержали Джорджа Флойда за то, что он якобы пытался рассчитаться в магазине фальшивым чеком на 20 долларов.
- Во время задержания один из копов – Дерек Шовин – применил удушающий прием, став ему коленом на шею. Этот прием не запрещен в Миннесоте, однако держать мужчину более 5 минут в таком положении не было никаких оснований.
- Когда Флойд затих и перестал просить о помощи, полицейские вызвали медиков. Но было уже слишком поздно. До больницы он так и не дожил.
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