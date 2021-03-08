В Соединенных Штатах Америки началось рассмотрение по существу дела бывшего полицейского Дерека Шовина. Его подозревают в убийстве темнокожего американца Джорджа Флойда, что привело к массовым протестам.

Рассмотрение дела проводится в суде округа Хеннепин, штат Миннесота. Вокруг суда перед рассмотрением установили забор и бетонное ограждение

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Власть боялась массовых демонстраций из-за начала рассмотрения дела по существу. К слову, именно так и произошло, ведь под здание суда накануне пришли сотни людей и принесли с собой гроб.

Детали судебного процесса

Прежде всего стороны процесса должны избрать членов жюри – 12 основных и 2 запасных.

Скорее всего, со вступительным словом защита или обвинение смогут выступить не ранее чем 29 марта.

Кроме того, могут изменить сроки рассмотрения. Ведь ранее апелляционный суд постановил, что следует пересмотреть решение, касающееся снятия части обвинений с Шовина.

Подозрение Дереку Шовину

Сначала ему предъявили обвинение в убийстве третьей степени, то есть непреднамеренном.

Позже прокуратура настояла на том, чтобы ему инкриминировалось также убийство второй степени. Согласно законам штата, это более тяжкое преступление. Говорится о непредумышленном убийстве при попытке совершить другое преступление. Другим преступлением в этом случае прокуратура считает нападение на Флойда.

Суд постановил снять обвинение в убийстве третьей степени и рассматривать вопрос второй степени. Теперь, согласно постановлению апелляционного суда, вопрос о предъявлении Шовину обвинений в убийстве третьей степени следует рассмотреть заново.