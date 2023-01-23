Об этом 24 Каналу рассказал военный ВСУ, секретарь Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко. Начальник ГУР Украины Кирилл Буданов сказал, что прекрасно знает людей, которые казнили Киреева.

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Комитет Верховной Рады будет разбираться по вопросу

Костенко отметил, что говорил с Будановым, и Киреев не был никаким предателем. Мы похоронили его как героя с почестями. Президент вручил ему государственную награду. Поэтому надо разбираться, как случилось, что убили человека?

Мы сейчас никого не обвиняем в убийстве, это может сделать только суд. Однако те факты, которые мы имеем, и те факты, которые рассказал глава разведки, которому мы не можем не доверять, потому что мы видим как работает наша военная разведка, как он был захвачен, кто его задержал и через какое время он был убит, то первые вопросы, как это произошло и почему,

– заметил военный ВСУ.

Он добавил, что Комитет Верховной Рады будет разбираться в этом вопросе. Будут приглашены представители СБУ, а также ДБР, расследующие это дело.

Хаос в спецслужбах в начале вторжения

По словам секретаря Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке, в начале полномасштабного вторжения действительно был определенный хаос в спецслужбах. Однако это не оправдывает убийства, даже за подозрение в шпионаже, потому что обвинять может только суд, но все равно смертной казни у нас нет.

"У нас есть факт того, что человек был задержан в Киеве СБУ, а через час он был найден убитым. Это вопрос, на который нам нужно ответить, за что был убит гражданин Украины. Как потом скажет председатель военной разведки, человека, который сделал многое для защиты суверенитета", – подчеркнул Костенко.

Как он отметил, Киреев предупредил, что Россия готовит десант на Гостомель. В общем, имел очень много ценной информации. Был участником переговорной группы со стороны Украины, задача которой тогда была выиграть время, чтобы наладить поставки оружия, поднять общество, международных партнеров, наладить армию и т.д.

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Буданов принципиальный человек

Военный ВСУ продолжил, что Буданов принципиальный человек, командир, отстаивающий своих подчиненных. С точки зрения Костенко это сейчас происходит, потому что с 5 марта это дело замалчивалось, никто об этом не говорил. Это тоже было для того, чтобы подсветить тему.

Произошел такой инцидент, убийство, и мы должны разобраться, почему это произошло. Киреев играл важную роль как сотрудник ГУР и с 2014 года, и сейчас в начале полномасштабного вторжения. Он имел много информации о руководстве государства, о руководстве банковской системы, и его убийство могло иметь последствия,

– подчеркнул секретарь Комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке.

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