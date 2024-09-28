Об этом сообщает The Guardian. Будущий главарь "Хезболлы" является родственником Насраллы.

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Кто сможет заменить убитого главаря Насралла

Сафиддин может стать преемником Хасана Насраллы на посту его лидера. Источники сообщают, что Сафиддин пережил израильские атаки на Бейрут, которые привели к гибели Насраллы в пятницу.

Отметим, что он контролирует политические дела "Хезболлы" как председатель исполнительного совета. Кроме того, Сафиддин входит в Совет джихада, который руководит военными операциями группировки.

Интересно. Сафиддин является двоюродным братом Насраллы и, как и он, священнослужителем.

Заметим также, что в 2017 году Государственный департамент США объявил Сафиддина террористом, а в июне он пригрозил масштабной эскалацией против Израиля после убийства еще одного командира "Хезболлы".