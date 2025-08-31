Укр Рус
31 августа, 02:59
"Отойди от меня, нечисть": в сети вспомнили самое известное видео с участием Парубия

Сергей Попович
Основные тезисы
  • В 2019 году Андрей Парубий выгнал Вадима Новинского из президиума Верховной Рады, назвав его "нечистью".
  • Это событие произошло во время принятия закона, позволявшего приходам Московского патриархата переходить в Православную церковь Украины.

В 2019 году Андрей Парубий ссорился с Вадимом Новинским в Верховной Раде, назвав его нечистью. В сети вспомнили это известное видео.

Тогда принимался закон в отношении церквей Московского патриархата. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы.

Как Парубий выгонял Новинского из президиума?

В сети вспомнили одно из самых известных видео с экс-спикером парламента Украины Андреем Парубием. Он выгонял из президиума Верховной Рады Вадима Новинского.

Отойди от меня, нечисть!
– обращался Парубий к нему.

Парубий выгоняет Новинского из президиума Верховной Рады: смотрите видео

Это видео датировано 17 января 2019 года. Тогда Верховная Рада принимала закон, который позволяет приходам Московского патриархата переходить в Православную церковь Украины.

