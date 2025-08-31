Укр Рус
31 серпня, 02:59
"Відійди від мене, нечисть": у мережі пригадали найвідоміше відео за участю Парубія

Сергій Попович
Основні тези
  • У 2019 році Андрій Парубій вигнав Вадима Новинського з президії Верховної Ради, назвавши його "нечистю".
  • Ця подія відбулася під час ухвалення закону, що дозволяв парафіям Московського патріархату переходити до Православної церкви України.

У 2019 році Андрій Парубій сварився з Вадимом Новинським у Верховній Раді, назвавши його нечистю. У мережі пригадали це відоме відео.

Тоді приймався закон стосовно церков Московського патріархату. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.

Як Парубій виганяв Новинського з президії?

У мережі пригадали одне з найбільш відомих відео з ексспікером парламенту України Андрієм Парубієм. Він виганяв з президії Верховної Ради Вадима Новинського.

Відійди від мене, нечисть! 
– звертався Парубій до нього.

Парубій виганяє Новинського з президії Верховної Ради: дивіться відео

Це відео датоване 17 січня 2019 року. Тоді Верховна Рада ухвалювала закон, який дозволяє парафіям Московського патріархату переходити до Православної церкви України.

