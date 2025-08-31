"Відійди від мене, нечисть": у мережі пригадали найвідоміше відео за участю Парубія
- У 2019 році Андрій Парубій вигнав Вадима Новинського з президії Верховної Ради, назвавши його "нечистю".
- Ця подія відбулася під час ухвалення закону, що дозволяв парафіям Московського патріархату переходити до Православної церкви України.
У 2019 році Андрій Парубій сварився з Вадимом Новинським у Верховній Раді, назвавши його нечистю. У мережі пригадали це відоме відео.
Тоді приймався закон стосовно церков Московського патріархату. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.
Як Парубій виганяв Новинського з президії?
У мережі пригадали одне з найбільш відомих відео з ексспікером парламенту України Андрієм Парубієм. Він виганяв з президії Верховної Ради Вадима Новинського.
Відійди від мене, нечисть!
– звертався Парубій до нього.
Парубій виганяє Новинського з президії Верховної Ради: дивіться відео
Це відео датоване 17 січня 2019 року. Тоді Верховна Рада ухвалювала закон, який дозволяє парафіям Московського патріархату переходити до Православної церкви України.
Що відомо про вбивство Андрія Парубія у Львові?
У Львові у Франківському районі 30 серпня 2025 року вбили колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Внаслідок отриманих травм він загинув на місці.
Вбивця був одягнений як кур'єр Glovo та кілька разів вистрілив у свою жертву. У місті оголосили спецоперацію "Сирена". Це означає більше патрулів, блокпостів.
Вбивство Андрія Парубія було ретельно спланованим, триває розслідування із залученням сил безпеки, повідомив Зеленський.
До місця вбивства приносять квіти та запалюють лампадки.