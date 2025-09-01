Убийство Парубия: задержанному львовянину сообщено о подозрении
- В Хмельницкой области задержан 52-летний львовянин, которого подозревают в убийстве нардепа Андрея Парубия 30 августа во Львове.
- Подозреваемого обвиняют в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием, продолжаются следственные действия и обыски.
- Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
На Хмельнитчине задержан вероятный убийца нардепа Андрей Парубий. Злоумышленнику, 52-летнему львовянину, доложено о подозрении в убийстве.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Кому сообщили о подозрении в убийстве Парубия?
Руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет лично подписал подозрение по делу об убийстве народного депутата Андрея Парубия. Подозрение сообщили 52-летнему львовянину, совершившему преступление 30 августа во Львове.
В настоящее время с подозреваемым продолжаются следственные действия. Продолжаются обыски по местам его проживания и пребывания,
– говорится в сообщении.
Действия подозреваемого квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно подозреваются в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием.
Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Напомним, что подозреваемый открыл огонь во Франковском районе Львова, произведя восемь выстрелов в погибшего на месте эксспикера Верховной Рады Андрея Парубия. Тогда на обнародованных кадрах было видно, что стрелок был переодет в курьера одной из служб доставки.
Что известно о ходе расследования убийства нардепа?
В понедельник, 1 сентября, глава МВД Игорь Клименко и глава СБУ Василий Малюк подтвердили задержание. МВД уточнило, что подозреваемый задержан на территории Хмельницкой области.
По данным главы Нацполиции, подозреваемый долгое время следил за нардепом, планировал преступление и в конце концов произвел выстрелы. Также правоохранители усматривают российский след в преступлении.
Правоохранители вышли на след стрелка через 24 часа после убийства, а через 36 часов его задержали.
Нацполиция обнародовала кадры с момента задержания подозреваемого по делу Парубия.