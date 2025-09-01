На Хмельнитчине задержан вероятный убийца нардепа Андрей Парубий. Злоумышленнику, 52-летнему львовянину, доложено о подозрении в убийстве.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Кому сообщили о подозрении в убийстве Парубия?

Руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет лично подписал подозрение по делу об убийстве народного депутата Андрея Парубия. Подозрение сообщили 52-летнему львовянину, совершившему преступление 30 августа во Львове.

В настоящее время с подозреваемым продолжаются следственные действия. Продолжаются обыски по местам его проживания и пребывания,

– говорится в сообщении.

Действия подозреваемого квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно подозреваются в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием.

Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, что подозреваемый открыл огонь во Франковском районе Львова, произведя восемь выстрелов в погибшего на месте эксспикера Верховной Рады Андрея Парубия. Тогда на обнародованных кадрах было видно, что стрелок был переодет в курьера одной из служб доставки.

Что известно о ходе расследования убийства нардепа?