Убийство мужчины в подземном переходе в Киеве: в полиции рассказали детали

Правоохранители Киева расследуют убийство мужчины в подземном переходе в Голосеевском районе. При расследовании в управление полиции доставили несколько лиц для установления их возможной причастности к совершению преступления.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

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Как рассказали в полиции, правоохранители провели комплекс розыскных мероприятий для установления и задержания подозреваемых, опросили свидетелей, отработали место происшествия и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. В результате в управление полиции доставили несколько лиц, которые могут быть причастными к убийству мужчины.

Личность погибшего на данный момент не установлена, поскольку никаких документов на месте не было. На вид мужчине 25-30 лет, был одет в темные джинсы и синюю спортивную кофту с серым верхом. Поэтому правоохранители обращаются ко всем лицам, у кого в течение ночи исчезли родственники, предоставить такую информацию,

– говорится в сообщении.



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По данному факту следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого преступления предусмотрено до 15-ти лет лишения свободы.

Напомним, в полиции получили сообщение о том, что в подземном пешеходном переходе в Голосеевском районе лежит окровавленный мужчина. Предварительно, смерть наступила в результате ножевого ранения в сердце.