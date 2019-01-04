Убийство сотрудника Управления госохраны в Киеве: подозреваемому избрали меру пресечения

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога для 36-летнего боксера Петра Тростникового, подозреваемого в нанесении смертельной травмы работнику УДО.

24 канал сообщал, что 2 января в центре Киева неизвестный мужчина ударом в голову убил 26-летнего местного жителя, вероятно, – сотрудника Управления государственной охраны.

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Позже, популярный боксер Петр Очеретяный, которого сразу начали подозревать в убийстве сотрудника Управления государственной охраны, пришел вместе с адвокатом в полицию Киева и сдался.

Уже сегодня, 4 января, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения для подозреваемого.

Применить к подозреваемому Тростниковому Петру Владимировичу, 22.08.1982 года рождения, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней,

– отметила судья.

Вместе с тем, согласно решению суда была определена возможность внесения залога в размере 600 тысяч гривен.

Прокурор Киевской местной прокуратуры № 6 Ярослав Мрачко заявил, что будет подана апелляция на решение суда в части залога.

Мы просили применить меру пресечения без внесения залога, и в этой части будем вносить апелляцию,

– отметил прокурор.

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