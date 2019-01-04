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      Убийство сотрудника Управления госохраны в Киеве: подозреваемому избрали меру пресечения

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      Убийство сотрудника Управления госохраны в Киеве: подозреваемому избрали меру пресечения
      / 24 канал

      Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога для 36-летнего боксера Петра Тростникового, подозреваемого в нанесении смертельной травмы работнику УДО.

       

      24 канал сообщал, что 2 января в центре Киева неизвестный мужчина ударом в голову убил 26-летнего местного жителя, вероятно, – сотрудника Управления государственной охраны.

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      Позже, популярный боксер Петр Очеретяный, которого сразу начали подозревать в убийстве сотрудника Управления государственной охраны, пришел вместе с адвокатом в полицию Киева и сдался.

      Уже сегодня, 4 января, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения для подозреваемого.

      Применить к подозреваемому Тростниковому Петру Владимировичу, 22.08.1982 года рождения, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней,
      – отметила судья.

      Вместе с тем, согласно решению суда была определена возможность внесения залога в размере 600 тысяч гривен.

      Прокурор Киевской местной прокуратуры № 6 Ярослав Мрачко заявил, что будет подана апелляция на решение суда в части залога.

      Мы просили применить меру пресечения без внесения залога, и в этой части будем вносить апелляцию,
      – отметил прокурор.

      Смотрите видео с места убийства сотрудника УГО в Киеве (18+)

      Теги: Новости Украины Жертвы Полиция Криминальные новости Новости Киева
      Источник: 24 канал
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