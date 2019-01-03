Убийство сотрудника Управления госохраны в Киеве: подозреваемый сдался полиции

Популярный боксер Петр Очеретяный, которого сразу начали подозревать в убийстве сотрудника Управления государственной охраны, через некоторое время пришел вместе с адвокатом в полицию Киева и сдался.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

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24 канал сообщал, что 2 января в центре Киева неизвестный мужчина ударом в голову убил 26-летнего местного жителя, вероятно, – сотрудника Управления государственной охраны. Свидетели рассказали правоохранителям, что трагедия началась с дорожного конфликта. Мужчины начали на повышенных тонах выяснять отношения, затем один из них ударил оппонента рукой в голову, от чего он умер.



Убийство в Киеве работника Управления госохраны

Мужчина, которого обоснованно подозревают в совершении правонарушения, вместе с адвокатом явился в Печерское управление полиции. С ним проводят первоочередные следственные действия,

– говорится на сайте полиции.

Ранее правоохранители установили личность подозреваемого: он киевлянин, 1982 года рождения.