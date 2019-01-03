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      Убийство сотрудника Управления госохраны в Киеве: подозреваемый сдался полиции

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      Убийство работника Управления госохраны в Киеве
      Убийство работника Управления госохраны в Киеве / Полиция Киева

      Популярный боксер Петр Очеретяный, которого сразу начали подозревать в убийстве сотрудника Управления государственной охраны, через некоторое время пришел вместе с адвокатом в полицию Киева и сдался.

      Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

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      24 канал сообщал, что 2 января в центре Киева неизвестный мужчина ударом в голову убил 26-летнего местного жителя, вероятно, – сотрудника Управления государственной охраны. Свидетели рассказали правоохранителям, что трагедия началась с дорожного конфликта. Мужчины начали на повышенных тонах выяснять отношения, затем один из них ударил оппонента рукой в голову, от чего он умер.

      Вбивство в Києві працівника Управління держохороною
      Убийство в Киеве работника Управления госохраны

      Мужчина, которого обоснованно подозревают в совершении правонарушения, вместе с адвокатом явился в Печерское управление полиции. С ним проводят первоочередные следственные действия,
      – говорится на сайте полиции.

      Ранее правоохранители установили личность подозреваемого: он киевлянин, 1982 года рождения.

      Теги: Новости Украины Жертвы Полиция Новости Киева Криминальные новости
      Источник: 24 канал
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