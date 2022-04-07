Она 15 лет "кормила" Россию, а сейчас рассказывает, что якобы ни при чем. Это в эфире 24 канала сказал политолог Николай Давидюк.

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Украина борется за спокойствие Европы

Он считает, что экс-канцлер сама "откормила" государство-агрессор, за месяц до полномасштабной войны ушла в отставку, а сейчас рассказывает, якобы переживает за украинских детей.

150 убитых детей как раз на вашей совести,

– подчеркнул Давидюк.

По его словам, европейские лидеры не понимают, что Украина бьется за их спокойствие. Ведь в худшем сценарии российские войска придут к ним.

"Если они не помогут завершить войну как можно быстрее, то мы не засеемся. Поэтому будет голод в Северной Африке, на Ближнем Востоке – десятки миллионов мигрантов будут на пороге Франции и Германии", – сказал эксперт.

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Возможный консенсус политиков

Он считает, что консенсус политиков возможен. Украинцам надо давить – и дипломатично, и политически, и медийно.

Кроме победы в войне, по мнению политолога, для Украины важно вступление в Европейский Союз. Страны-члены ЕС обязаны взять в организацию наше государство.

"Мы – чемпионы по ценностям. В XXI веке ни одна страна в мире не легла под танки, чтобы защитить ценности Запада против азиатской автократии", – отметил Давидюк.