Алексей Арестович добавил, что в этом контексте возникает один вопрос: для чего российские захватчики это делают.

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Арестович о наступлении на Кривой Рог

По словам советника главы ОП, российский генерал Дворников наверняка стремится наступать везде для выполнения приказов политического руководства. По его мнению, враг не будет иметь успеха в этом направлении.

Я думаю, они убьются там об оборону и все. И не будут больше наступать,

– заявил Арестович.

Он добавил, что это очень удивительное решение. По его словам, есть еще одна странная деталь: оккупанты наступают везде, что противоречит базовым принципам ведения боя, которые должны понимать российские военные. Советник главы ОП отметил, с военной точки зрения, этот план – это чрезвычайная глупость.

Они сильно ускоряют скорость своей утилизации и уменьшают шансы на успех в разы. Ну ладно, мы согласны, мы "за". Нам нравится такой способ войны. Вот чего точно не нужно было делать – наступать на Кривой Рог,

– добавил Алексей Арестович.

По его мнению, враг еще раз демонстрирует пример новой образцовой глупости в этой войне. Советник главы ОП также сказал, что россияне руководствуются не военной логикой, а политической.

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