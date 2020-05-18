Убытки от коронавируса: сколько потеряли ТРЦ за время карантина

В Украине после карантина начали открываться торгово-развлекательные центры. Но не все, ведь до сих пор полноценно не работают крупные ТРЦ в Киеве, Львове и Черновицкой области. Когда их откроют – зависит от местной власти.

Как готовятся к открытию и насколько сильно карантин повлиял на финансовые дела торговых центров – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Харьков

В Харькове постепенно возобновляют работу торгово-развлекательные центры. Однако пока еще без кинозалов, фитнеса и детских площадок. На фудкорте работают только те заведения, которые готовят на вынос. Все внимание посетителей приковано к магазинам одежды и обуви. Покупатели охотно заходят туда, чтобы приобрести различные товары. Заходить в ТРЦ позволяют только в масках.

В одном из торгово-офисных центров Харькова разработали антискользящий график еще до введения карантина. Ежечасно помещения дезинфицируют, также доступны зоны с антисептиками. Но покупатели ждут уже следующего этапа ослабления ограничений. По словам харьковчанки Анны, для детей нет никаких развлечений, скучно им, но сейчас все еще закрыто.



В ТРЦ Харькова на входе всем посетителям меряют температуру / Скриншот с видео

Несмотря на временно неработающие зоны, за время карантина администрация смогла уберечь всех арендаторов. Для этого им пошли на финансовые уступки.

"Арендаторы, которые торгуют, например, бижутерией, им легче выйти с карантина, чем тем арендаторам, которые в начале весны закупили весеннюю коллекцию, а сейчас уже, в начале лета, они должны снова инвестировать собственные деньги", – отметил управляющий одного из офисных центров Харькова Александр Сидоренко.

В некоторых городах власти еще не разрешили открыть ТРЦ

Однако в Киеве, Львове и Черновцах местные власти пока не дали разрешение на открытие ТРЦ. В одном из столичных торгово-развлекательных комплексов галерея бутиков перекрыта красной лентой. Также там из 180 магазинов открыто меньше, чем 20: продукты, аптеки, бытовая химия и связь.



В ТРЦ Киева еще не разрешили работать магазинам одежды, обуви, украшений / Скриншот с видео

Когда торгово-развлекательный комплекс заработает на полную – пока не известно. Поэтому там работают над усилением мер безопасности и не берутся считать убытки. Директор одного из ТРК столицы Инна Сотникова отметила, что сейчас есть еще и дополнительные расходы.

Если мы принимаем людей, мы дополнительно тратимся на средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие растворы, на то, чтобы обеспечить безопасность посетителям,

– объяснила она.

В Украинской раде торговых центров подсчитали: за 2 месяца карантина ТРЦ потеряли почти 7 миллиардов гривен только арендных поступлений. Еще большие потери понесли арендаторы торговых центров – более 50 миллиардов гривен товарооборота.



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