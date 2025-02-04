Об этом отчитывается южнокорейская разведка, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Почему солдаты КНДР прекратили участие в боях

Северокорейские войска, вероятно, прекратили участие в боевых действиях в Курской области из-за значительных потерь. Об этом сообщает AFP со ссылкой на разведку Южной Кореи.

Похоже, что с середины января северокорейские войска, дислоцированные в Курской области России, не участвуют в боевых действиях,

– цитирует агентство заявление Национальной разведывательной службы Южной Кореи (NIS).

На прошлой неделе The New York Times со ссылкой на американские и украинские источники писало, что войска КНДР были выведены с передовой из-за значительных потерь.

По данным издания, их присутствие на линии фронта не фиксировалось около двух недель, то есть с середины января. Источники предполагали, что отвод мог быть временным.

Ранее западные источники сообщали BBC, что к середине января в Курской области могло погибнуть около тысячи северокорейских военных.