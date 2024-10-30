Именно Россия, а не Украина является источником эскалации. Дальнобойное оружие в Украине защитит её, а не спровоцирует Россию, которая и без того расширяет конфликт, заявил Зеленский на пресс-конференции для иностранных журналистов.

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Каких действий Запада ожидает Зеленский

Владимир Зеленский отметил, что, несмотря на явные сигналы агрессии со стороны России, Запад до сих пор не предоставил Украине дальнобойного оружия, боясь эскалации.

Извините, но я считаю, что северокорейские войска – это и есть эскалация. И не с нашей стороны, а со стороны России,

– заявил Зеленский.

Партнеры не хотят пересекать "красных линий", которыми считают предоставление дальнобойных средств. Однако это является превентивным шагом, считает Зеленский. Украина должна быть готова защитить себя, если эскалация со стороны России последует. Например, КНДР может расширить свою помощь агрессору.

Что мы будем делать, если придут 100 тысяч военных КНДР?,

– спросил журналиста Зеленский.

Зеленский считает несправедливым то, что сейчас Украина может защищаться от войск КНДР западным оружием только тогда, когда те будут на её территории. Он добавил, что так наша страна вынуждена отдать России территории, позволив разрушения и убийства мирных жителей.

Он призвал международное сообщество не бояться эскалации и осознать необходимость поддержки Украины, которая нуждается в средствах для обороны в условиях расширения конфликта.