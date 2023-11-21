Текст подготовила платформа памяти Мемориал, которая рассказывает истории убитых Россией гражданских и погибших украинских военных, специально для 24 Канала. Чтобы сообщить данные о потерях – заполняйте формы: для погибших военных да гражданских жертв.

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Федор Котузяк

Федор Котузяк родился в селе Ворвулинцы Тернопольской области. После школы решил стать военным. Окончил Одесский институт сухопутных войск. Служил в городе Скала-Подольская, затем перевелся в Черновцы. Потом пошел работать участковым в полиции. В 2008 году попал в ДТП при исполнении служебных обязанностей, после чего имел инвалидность. Но это не помешало, когда началась Революция Достоинства. С первых дней протестов Федор стал активным участником событий.

Федор Котузяк погиб в боях с врагом в Харьковской области / Фото платформы памяти Мемориал

Когда началось полномасштабное вторжение, Федор сразу пошел в местный военкомат. Однако ему отказали по состоянию здоровья. Тогда мужчина поехал в Киев, где вступил в ряды 242-го батальона 241-й отдельной бригады Сил терробороны ВСУ. Имел позывной Годой. Обещал приехать домой на день рождения дочери Юлии – 9 августа. Однако за месяц до того дня, 8 июля 2022 года, погиб возле села Дементиевка Харьковской области. Обломок снаряда попал ему в подключичную артерию.

"Федя для нас с дочерью был опорой в семье, образцом, советчиком, другом и самым родным человеком, которого уже нет. Как с этим жить дальше? Да, время все поставит на места, все полечит, но не вылечит боль на сердце", – рассказала жена Галина.

Максим Остяк

Максим Остяк из Полтавы был по специальности инженером-строителем. Путешествовал по Украине и миру. Долгое время жил в столице. Работал в Музее истории Киева. Был солистом группы "Reve tа Stogne". Любил петь, занимался спортом.

Когда началась Революция Достоинства, Максим работал барменом в центре Киева. Следил за протестами с рабочего места. В свободные дни присоединялся. Наполнял чаем гигантские термосы для выездной торговли и нес их на Майдан. В январе 2014, когда начались стычки с силовиками, готовил "коктейли Молотова". 18 февраля пострадал во время побоища, устроенного "беркутовцами" в Мариинском парке. Получил сотрясение мозга и переломы.

Максим был активным участником, за что бы ни брался. И во время Майдана он не был среди тех, которые стояли позади, и смотрели, как спереди бросают брусчатки, идут со щитками или в шлемах этих сноубордных… Он был среди людей, которые были в этих шлемах,

– сказал друг Сергей Бабенко.

Когда началась полномасштабная война, Максим ушел добровольцем. Попал в аэроразведочное подразделение 49-го отдельного стрелкового батальона ВСУ "Карпатская Сечь". У него был позывной Остин. Погиб 4 июля 2022 в Харьковской области во время выполнения боевого задания.



Максим погиб выполняя боевое задание на Харьковщине / Фото платформы памяти Мемориал

"Это был удивительный человек, и таких больше, пожалуй, не встретишь никогда. Он всегда находил общий язык с людьми. Был такой искренний. В его глазах была эта открытость и искренность, что вот он - не могли у кого-то к нему быть негативные ощущения". У него была особенная связь с дочерью, он очень ее любил, очень любил с ней проводить время, это был такой отец, которому не лень играть с ребенком. в роддоме. Она открывает глаза - а они у нее такие же большие, как у него", - рассказала жена Рената.

Похоронили Максима в Полтаве на Аллее Героев Затуринского кладбища. У защитника остались мама, брат, племянники, доченька.

Остап Левчук

Остап Левчук родился в поселке Брацлав Винницкой области в семье будущих врачей-педиатров. С детства был очень говорлив, весел, легко шел на контакт. В старших классах юноша еще раздумывал, кем стать. Наконец Остап и две его сестры тоже стали врачами, как и родители. Парень поступил в Киевский национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца. После второго курса его призвали в армию. Когда вернулся, возобновил обучение, выбрав специальность оториноларинголога, окончил интернатуру. Затем с женой перебрался в Переяслав на Киевщине, где жила вся его семья. Устроился на работу в районную больницу.

Муж увлекся гомеопатией. Постоянно совершенствовал квалификацию, пополняя знания в Украине и за границей. Изучал психологию и иностранные языки. Хотя Остав был амбулаторным врачом, всегда старался оперировать. Но в больнице для этого не было возможности, поэтому десять лет спустя он решил открыть частную практику.

Остап участвовал в Революции Достоинства. Во время расстрелов он оказывал помощь раненым. Потом решил идти в военкомат, но ему отказали. Муж ездил в госпиталь помогать раненым бойцам из зоны АТО, постоянно волонтерил.

Во второй день полномасштабного вторжения, 25 февраля 2022 года, Остап снова пошел записываться в армию. На этот раз его взяли и через две недели он оказался в зоне боевых действий на северных окрестностях Киева. Был старшим лейтенантом медицинской службы. Спасал военных и гражданских. По родному телефону говорил коротко и спокойно: "Все окей, работаю".



Остап погиб спасая раненых / Фото платформы памяти Мемориал

Погиб 16 марта 2022 от пули снайпера во время эвакуации раненых в районе села Мощун Бучанского района Киевской области. Мужчине было 52 года.

Старший лейтенант Левчук посмертно награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

Похоронили военного врача в Переяславе. Там в его честь переименовали улицу.

У Остапа остались мама, жена, сын и дочь.