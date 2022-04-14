Об этом сообщили 14 апреля в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Избегают мобилизации даже кадыровцы из Северо-Кавказского федерального округа.

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"Командованию российской армии не удается выполнить планы по мобилизации человеческого ресурса в северо-кавказском регионе для участия в войне против Украины. Основной причиной нежелания населения указанного региона участвовать в боевых действиях", – рассказали в Генштабе.

Будет скрыта мобилизация

В ВСУ отметили, что в российской армии критическая ситуация. Они не могут укомплектовать личный состав боевых подразделений. Кроме того, командование вооруженных сил России хочет начать новый процесс мобилизации на национальном уровне.

По замыслу, мобилизация с целью ее сокрытия будет параллельно с плановым призывом на военную службу,

– заявили в Генштабе.

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