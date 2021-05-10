Ученые из Университета Квебек изучают уникальную находку, которую люди увидели на канадском пляже. Речь идет о старинной бутылке с письмом.

Письмо написала 13-летняя Матильда Лефевр. Подозревают, что бутылку могли сбросить с "Титаника" за день до катастрофы.

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Бутылку нашли в песке

Запечатанную бутылку нашла семья Шервух в 2017 году. Находка была в песке на пляже у скал Хоупвелл-Рокс. Семья передала бутылку специалистам.

Письмо датировано 13 апреля 1912 года. Девочка Матильда Лефевр направлялась вместе с мамой и тремя братьями и сестрами в Нью-Йорк.

Я бросаю эту бутылку в море посреди Атлантики. Мы должны прибыть в Нью-Йорк через несколько дней. Если кто-нибудь найдет ее, сообщите об этом семье Лефевров в Левен,

– написано в письме.



Бутылка, у которой было письмо / Фото uqar

Девушка действительно была пассажиркой "Титаника"

Специалисты заявили, что девочка с таким именем действительно была пассажиркой третьего класса "Титаника". Ее и других членов семьи должен был встретить отец в Нью-Йорке.

Лефевры погибли вместе с другими пассажирами. Трагедия "Титаника" произошла в ночь на 15 апреля.