Ученые NASA обнаружили 250 метеоритов в ледниках Антарктиды

Об этом сообщается на официальном сайте NASA.

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Барбара Коэн является одним из экспертов последней экспедиции ANSMET в районе Трансантарктических гор, участником которой может стать почти каждый. Она рассказала, как специалисты NASA разыскивают метеориты и почему делают это именно в Антарктиде. Оказалось, что на этом участке планеты частицы планет и астероидов приземляются гораздо чаще, а также почти абсолютный холод позволяет им сохраняться до приезда экспедиторов.



Миссия ANSMET выявила 250 метеоритов на Южном полюсе

Холодный климат полюса не позволяет развиваться и выживать микроорганизмам и крупным животным, что делает метеориты почти нетронутыми, а это очень помогает в исследованиях NASA.

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ANSMET удалось собрать элементы Луны и Марса, а также частицы разрушенных астероидов. Всего за историю ANSMET было собрано более 22 тысяч метеоритов. При выявлении камешка ученые записывают точные координаты и помещают его в стерильный пакет для большей точности дальнейших изучений.