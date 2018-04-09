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Ученые NASA обнаружили 250 метеоритов в ледниках Антарктиды

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Ученые NASA обнаружили 250 метеоритов в ледниках Антарктиды
Ученые NASA обнаружили 250 метеоритов в ледниках Антарктиды / NASA

Экспедиционная программа ANSMET предназначена для поиска частиц, которые прилетели на Землю из космоса. Последняя экспедиция обнаружила на малом участке Южного полюса 250 метеоритов.

Об этом сообщается на официальном сайте NASA.

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Барбара Коэн является одним из экспертов последней экспедиции ANSMET в районе Трансантарктических гор, участником которой может стать почти каждый. Она рассказала, как специалисты NASA разыскивают метеориты и почему делают это именно в Антарктиде. Оказалось, что на этом участке планеты частицы планет и астероидов приземляются гораздо чаще, а также почти абсолютный холод позволяет им сохраняться до приезда экспедиторов.


Миссия ANSMET выявила 250 метеоритов на Южном полюсе

Холодный климат полюса не позволяет развиваться и выживать микроорганизмам и крупным животным, что делает метеориты почти нетронутыми, а это очень помогает в исследованиях NASA.

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ANSMET удалось собрать элементы Луны и Марса, а также частицы разрушенных астероидов. Всего за историю ANSMET было собрано более 22 тысяч метеоритов. При выявлении камешка ученые записывают точные координаты и помещают его в стерильный пакет для большей точности дальнейших изучений.

Теги: Техно NASA Космос
Источник: 24 Канал
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