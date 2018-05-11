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Ученые обнаружили самый медленный переходный пульсар

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Ученые обнаружили самый медленный переходный пульсар
/ N+1

Астрономы сообщили, что уникальный "вспыхивающий пульсар" – нейтронная звезда, которая периодически переживает кратковременные вспышки гамма- и рентгеновского излучения – может быть самым медленным переходным милисекундным пульсаром из тех, которые сейчас известны.

Об этом сообщается в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters.

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Переходные пульсары представляют собой редкий класс нейтронных звезд, которые переходят от рентгеновских к радиопульсациям и обратно в течение нескольких лет.

Впервые "вспыхивающий пульсар" (GRO J1744-28) был замечен астрономами в 1995 году во время наблюдений в космической обсерватории Compton Gamma Ray Observatory, второй из "больших обсерваторий" NASA после "Хаббла". Это нейтронная звезда, которая поглощает материал своего компаньона, небольшой звезды с массой 0,07-0,2 солнечных масс.

Сначала внимание ученых привлекла схожесть многих характеристик источника со свойствами источников повторяющихся гамма-всплесков. Позже ученые пришли к выводу, что GRO J1744-28 сочетает в себе свойства трех типов рентгеновских источников-рентгеновских пульсаров, барстеров (загорающихся источников) и источников с квазипериодическими изменениями свечения с характерным, но не постоянным периодом. В период активности ученым удается наблюдать до 20 вспышек в час.

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Авторы новой работы под руководством Джейми Курта из Саутгемптонского университета считают, что "вспыхивающий пульсар" можно отнести к классу милисекундных пульсаров и что это самый медленный переходный пульсар из известных. Астрономы проанализировали данные космической обсерватории RXTE, которая была выведена из орбиты в конце апреля.

Магнітні поля
Магнитные поля "вспыхивающего пульсара"

Анализ наблюдений показал, что нейтронная звезда вращается с периодом полсекунды – почти в 100 раз медленнее, чем другие известные переходные пульсары. При этом магнитное поле объекта напротив почти в 100 раз сильнее, чем у аналогичных источников – около 2-50 × 1010 гаусса.

Поведение GRO J1744-28 указывает на то, что в прошлом он мог "отрыгнуть" материю компаньона, выбросив часть падающего на нее вещества обратно в космос. Это характерно для переходных пульсаров. При этом исследователи не могут объяснить, почему нейтронная звезда вращается так медленно – обычно акреция уменьшает период вращения, однако в случае со "вспыхивающим пульсаром" этот механизм, отмечают астрономы, вероятно не сработал.

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В будущем авторы работы намерены подтвердить, что GRO J1744-28 является переходным пульсаром. Для этого необходимы дополнительные наблюдения в радио- и рентгеновском диапазоне.

Что такое пульсар? Это космический источник электромагнитного излучения, которое регистрируется на Земле в виде импульсов – периодически повторяющихся всплесков. Источником импульсов считается нейтронная звезда с мощным магнитным полем, которая вращается и имеет узконаправленное испукание. Стоит отметить, что первый пульсар в 1967 году открыли Джоселин Белл и Энтони Хьюиш.

Теги: Космос NASA Техно
Источник: 24 Канал
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