Ученые предложили новую теорию образования Юпитера

Механизм формирования Юпитера обсуждается уже много лет. Группа ученых из Швейцарии предложила свою теорию образования крупнейшей планеты Солнечной системы.

Об этом говорится в статье, которую опубликовали в Nature Astronomy.

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По версии ученых, гигант формировался в три этапа. На первом этапе относительно быстрая акреция мелкого материала примерно за миллион лет сформировала ядро будущей планеты. Затем, в течение примерно двух миллионов лет будущий Юпитер поглощал такие же "зародыши" планет, только меньшего размера. Ученые считают, что в этот момент среди них преобладали тела километровых размеров. Это постепенно довело массу планеты до 50 земных, попутно раскалив ее за счет столкновений.

После всего этого стала преобладать акреція газов, в первую очередь водорода, которая и привела к формированию Юпитера в его нынешнем виде.

Однако ключевым вопросом остаются причины, по которым масса Юпитера на втором этапе его формирования росла так медленно. Авторы работы считают, что это произошло именно по причине столкновения с астероидами километровых размеров, которые разогревали атмосферу, не давая начаться акреции газов.

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