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Ученые предложили новую теорию образования Юпитера

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Ученые предложили новую теорию образования Юпитера
Ученые предложили новую теорию образования Юпитера / Фото из свободных источников

Механизм формирования Юпитера обсуждается уже много лет. Группа ученых из Швейцарии предложила свою теорию образования крупнейшей планеты Солнечной системы.

Об этом говорится в статье, которую опубликовали в Nature Astronomy.

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По версии ученых, гигант формировался в три этапа. На первом этапе относительно быстрая акреция мелкого материала примерно за миллион лет сформировала ядро будущей планеты. Затем, в течение примерно двух миллионов лет будущий Юпитер поглощал такие же "зародыши" планет, только меньшего размера. Ученые считают, что в этот момент среди них преобладали тела километровых размеров. Это постепенно довело массу планеты до 50 земных, попутно раскалив ее за счет столкновений.

После всего этого стала преобладать акреція газов, в первую очередь водорода, которая и привела к формированию Юпитера в его нынешнем виде.

via GIPHY

Однако ключевым вопросом остаются причины, по которым масса Юпитера на втором этапе его формирования росла так медленно. Авторы работы считают, что это произошло именно по причине столкновения с астероидами километровых размеров, которые разогревали атмосферу, не давая начаться акреции газов.

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Теги: Техно Юпитер Космос
Источник: 24 Канал
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