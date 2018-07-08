Ученые создали костюм, который усиливает мышцы человека

Компания Seismic создала интересную разработку – костюм super suit, который усиливает мышцы человека, необходимые для ходьбы.

Об этом пишет издание ВВС.

Этот костюм, в первую очередь, рассчитан для пожилых людей, у которых с возрастом мышцы для ходьбы ослабевают. Сейчас единственная помощь для людей – это палки.

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Поэтому ученые разработали некий экзоскелет, похожий на термобелье. Он работает с мышцами, в частности, увеличивает их силу. Для этого используются маленькие моторы, которые сжимаются, чтобы имитировать и дополнять работу мышц. "Электрические мышцы" функционируют, как сухожилия в организме человека.

Кроме того, костюм имеет встроенные датчики, отслеживающие движения тела.

Костюм, который усиливает мышцы человека

Уже к концу 2018 костюм должен появиться на рынках США, Японии и Великобритании. Стоимость разработки создатели пока не называют.

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