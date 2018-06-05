Ученые зафиксировали рождение черной звезды

Осенью прошлого года ученые зафиксировали слияние двух нейтронных звезд. Сейчас они сделали вывод, что это явление могло скрывать в себе рождение черной дыры.

Об этом пишет Science Alert.

Если это утверждение истинно, то это новое образование стало самой маленькой черной дырой из всех известных.

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Эти гравитационные волны впервые зафиксировал детектор LIGO. Они исходили от места столкновения нейтронных звезд. Такие гравитационные волны от массивных столкновений начинаются до того, как объекты действительно сталкиваются. Поэтому когда сигнал от объекта GW170817 появился в августе 2017 года, все доступные телескопы уже наблюдали, что происходит на расстоянии 130 миллионов световых лет от нас.

Поэтому за GW170817 наблюдали еще в течение нескольких лет после столкновения, и собирали рентгеновские данные, которые могли бы выявить сложную динамику во вновь созданном объекте. Звезды, которые участвовали в столкновении GW170817, были очень маленькими. Когда они объединились, они создали объект, который весил примерно 2,7 массы Солнца.

Интересно, что ранее ученые не наблюдали черную дыру, вес которой меньше, чем 3,7 звездных масс. Это означает, что объект GW170817 может быть либо очень большой нейтронной звездой, либо очень маленькой черной дырой. Астрономы склоняются к последней версии.

"Астрономы уже давно предполагали, что черные дыры могут возникать от слияния нейтронных звезд, но пока отсутствуют показательные примеры. Но теперь мы можем ответить на основной вопрос в связи с этим удивительным событием: "Что возникает в результате?", – рассказал соавтор исследования Паван Кумар из Техасского университета в Остине.

Что такое черная дыра?

Это космический объект, который создает столь мощную силу притяжения, что никакие частицы не могут покинуть его поверхность, даже свет.