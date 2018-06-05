01:25
6 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
13°C
19°C 11°C
  • четверг
    22°C 9°C
  • пятница
    24°C 11°C
  • суббота
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Поклонская против Романовых. Охотники за поцелуями
Вєсті Кремля
00:07, сегодня
Вести.UA. Рыцари ГПУ. Драгоценности Тимошенко
Вєсті.UA
22:01, 5 июня
Куда "Идриска" потратила миллионы гривен обманутых туристов: расследование о туроператорах
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, 2 июня
Телеканал новостей 24 Новости Космос
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО

Ученые зафиксировали рождение черной звезды

75 Читати новину українською
Рождение черной звезды
Рождение черной звезды / Фото из открытых источников

Осенью прошлого года ученые зафиксировали слияние двух нейтронных звезд. Сейчас они сделали вывод, что это явление могло скрывать в себе рождение черной дыры.

Об этом пишет Science Alert.

Если это утверждение истинно, то это новое образование стало самой маленькой черной дырой из всех известных.

Читайте также: Как выглядит "сердце" галактики: астрономы сделали удивительный снимок

Эти гравитационные волны впервые зафиксировал детектор LIGO. Они исходили от места столкновения нейтронных звезд. Такие гравитационные волны от массивных столкновений начинаются до того, как объекты действительно сталкиваются. Поэтому когда сигнал от объекта GW170817 появился в августе 2017 года, все доступные телескопы уже наблюдали, что происходит на расстоянии 130 миллионов световых лет от нас.

Поэтому за GW170817 наблюдали еще в течение нескольких лет после столкновения, и собирали рентгеновские данные, которые могли бы выявить сложную динамику во вновь созданном объекте. Звезды, которые участвовали в столкновении GW170817, были очень маленькими. Когда они объединились, они создали объект, который весил примерно 2,7 массы Солнца.

Интересно, что ранее ученые не наблюдали черную дыру, вес которой меньше, чем 3,7 звездных масс. Это означает, что объект GW170817 может быть либо очень большой нейтронной звездой, либо очень маленькой черной дырой. Астрономы склоняются к последней версии.

"Астрономы уже давно предполагали, что черные дыры могут возникать от слияния нейтронных звезд, но пока отсутствуют показательные примеры. Но теперь мы можем ответить на основной вопрос в связи с этим удивительным событием: "Что возникает в результате?", –  рассказал соавтор исследования Паван Кумар из Техасского университета в Остине.

Что такое черная дыра?
Это космический объект, который создает столь мощную силу притяжения, что никакие частицы не могут покинуть его поверхность, даже свет.

Теги: Техно Космос
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 5 июня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Бої за Мар'їнку під шквальним вогнем: як захлинувся безглуздий і непродуманий наступ терористів
5 июня, 23:00 Бої за Мар'їнку під шквальним вогнем: як захлинувся безглуздий і непродуманий наступ терористів
Віталій Дейнега 277
Главные новости 5 июня: самоубийство режиссера Кантера, заявления Путина и пожар в Чернобыле
5 июня, 22:38 Главные новости 5 июня: самоубийство режиссера Кантера, заявления Путина и пожар в Чернобыле
429
Топ-5 освежающих напитков, которые можно приготовить самостоятельно
5 июня, 10:00 Топ-5 освежающих напитков, которые можно приготовить самостоятельно
247
О "ритуальных" убийствах для Путина
5 июня, 22:01 О "ритуальных" убийствах для Путина
Злой Одессит 844
Лучшие университеты Украины: обнародовали ТОП-200 вузов
5 июня, 21:01 Лучшие университеты Украины: обнародовали ТОП-200 вузов
682
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук