Ученые закончили самый скучный эксперимент всех времен

Исследователи из Университета штата Монтана закончили эксперимент, который длился 14 лет. И это не опыты по клонированию или наблюдения за развитием. Все это время ученые наблюдали за тем, как "ходит стрелка часов".

Об этом сообщили в NIST.

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Целью такого нетривиального исследования было установить меняются ли законы физики с течением времени.

Для того, чтобы разобраться действительно ли законы по которым работает наша вселенная подвергаются изменениям исследователям понадобилось 12 самых точных в мире атомных часов.

Суть эксперимента заключалась в поиске отклонений в работе приборов. Именно наличие разногласий служила бы доказательством того, что законы физики все же меняются со временем.

Поэтому ученые наблюдали за работой атомных часов на протяжении 14 лет, именно такой долгий срок гарантировал более точные данные после окончания эксперимента. Надежность этих механизмов безусловная. Они не могут поспешить или опоздать ни на долю секунды даже через миллионы лет.

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Эксперимент был начат в 1999 году и остановлен в 2014. Окончательные результаты после всех подсчетов и наблюдений ученые опубликовали в июне 2018 года.

Как оказалось, за 14 лет атомы цезия и водорода вели себя абсолютно одинаково не смотря на то, что они находились в разных точках земной орбиты.

Следовательно, законы физики оставались неизменными в течение 14 лет и этот факт позволил с уверенностью заявить ученым о том, что законы физики неизменны с течением времени.

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