Об этом сообщает СБУ.

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72-летний ученый из Харькова помогал россиянам совершенствовать "Шахеды"

По данным следствия, фигурант дистанционно передавал технологические разработки своему знакомому, гендиректору одного из российских машиностроительных заводов, который производит агрегаты для беспилотников. Это предприятие с 2023 года тесно сотрудничает с компанией России, занимающейся производством ударных дронов типа "Шахед", которые рашисты маркируют под названием "Герань-2",

– говорится в сообщении.

Для коммуникации с российскими сообщниками харьковчанин использовал электронную почту и популярный мессенджер. При этом он маскировал сотрудничество с оккупантами под видом подготовки научных трудов в области БпЛА.

72-летний ученый из Харькова помогал россиянам совершенствовать "Шахеды" / СБУ

Как установило расследование, ученый привлек к проектным работам своего бывшего студента, который в начале полномасштабной войны бежал из Харьковщины в Россию и устроился в московский технологический университет, в котором занимается разработкой дронов для оккупантов.