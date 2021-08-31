Хоча не варто поспішати завчасно тому радіти, бо натепер ніхто навіть прогнозувати не береться, як довго те затишшя з епідемією протримається. І у 2020 році була та сама картина – покращення епідеміологічної ситуації влітку і черговий спалах, чергову хвилю пандемії, щойно восени температура повітря знизилася до некомфортного рівня.

К теме Деньги за прививки и вероятность дистанционки: в регионах Украины идет вакцинация педагогов

Люди взялися зачиняти вікна, чим створювали коронавірусу ідеальні умови для концентрації в приміщеннях та гарантованому зараженню усіх тих, хто в приміщеннях перебував. Утім є нині певна відмінність від ситуації 2020 року, а саме – кампанія з вакцинації, доступ до дієвих вакцин, тих, які захищають від важкого перебігу хвороби. Але якщо вакцина дійсно є, то охочих нею вакцинуватися доводиться тепер вже "днем із вогнем" шукати.

Середньовічні антивакцинатори серед освітян

І найбільше здивування – це небажання вакцинуватися, воно стосується й освітян, тих, хто молодь навчає, зокрема і власним прикладом. Так от серед українських освітян виявилася просто неймовірна кількість середньовічних антивакцинаторів.

Бо от який був план в держави – 80% вчителів до 1 вересня мали бути вже від коронавірусу прищеплені – це щоб вони не хворіли, почували себе захищеними серед дітей, спокійно могли своєю роботою, дуже важливою для суспільства, натхненно займатися.

Натомість не те що 80% не прищепили, не прищепили і половини – і не тому, що уряд зірвав постачання вакцин, і не тому, що влада не допетрала вчителів у пріоритетну чергу записати, ні, прищепили лише 50% педагогів, тому що самі вчителі від вакцинації відмовляються.

Це просто на голову не налазить, як так, що ті, хто мав би нести в наш світ просвіту, хто мав би бути для решти населення прикладом для наслідування, ті, хто мав би бути прогресивним і сучасним, адже буквально професія їх до цього зобов'язує, але натомість вчителі виявилися носіями середньовічних забобонів, виявилися невігласами, виявилися "адептами":

заряджання води в банках кашпіровським;

прикладанням намоленої ладанки до ракової пухлини;

носіння шапочки з фольги для захисту від 5G випромінювання.

Не пропустите Учеба с 1 сентября: каких изменений ждать школьникам и будет ли дистанционка

Ідейні антивакцинатори серед лікарів

Звісно, не всі вчителі виявилися такими, не всі – лише половина. Звісно, вчителі не одні такі, хто з цього питання неприємно вразив – та сама історія й з медиками, серед яких також чимало ідейних антивакцинаторів, І тут вже навіть слів добрати не можна, щоб хоча б собі пояснити, як так могло статися, що лікарі, тобто фахівці з доказової медицини можуть бути проти вакцин, тих вакцин, які свою дієвість довести вже на тисячу відсотків.

Але є у тому й позитив, у цьому всьому антивакцинаторському "мракобіссі" вчителів та лікарів – це може бути маркер притомності чи непритомності конкретного вчителя чи лікаря.

І от якщо собі шукати сімейного лікаря і не знати, кого саме обрати, бо вибір чималий, то достатньо просто запитати в медика, чи він вакцинований – і це одразу відсіє безліч тих, хто в майбутньому міг би тобі зашкодити своїм лікуванням.

Обратите внимание Переход на дистанционное обучение будет катастрофой, – экс-заместитель министра образования

З вчителями так само – якщо дитині обирають нині вчителя, то першим питанням має бути те, як вчитель до вакцинації ставиться – й відповідь на це запитання одразу окреслить всі перспективи, які матиме дитина з цим конкретним вчителем.

Повний випуск програми "Pro новини" на 24 каналі: дивіться відео