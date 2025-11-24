Обозвала "скотиной" за просьбу говорить на украинском: в Черновцах педагог унизила школьника
- Учительница географии из Черновцов грубо оскорбила ученика во время урока.
- В лицее начали служебное расследование этого инцидента.
В пятом черновицком лицее "Орияна" вспыхнул языковой скандал. Там учительница географии грубо оскорбила ученика после того, как он попросил ее перейти на государственный язык.
Женщина позволила себе обозвать парня "скотиной". О неприемлемом инциденте проинформировала руководительница управления образования Черновицкого городского совета Ирина Ткачук, передает 24 Канал.
Актуально "Играет важную роль": кто ответственен за язык образовательного процесса в школах
Какие подробности случая в школе Черновцов?
В местных Telegram-каналах обнародовали видео, на котором учительница общается с учениками на русском. По просьбе школьника говорить на государственном языке она назвала его "скотиной".
А также добавила, что отныне ученик должен готовиться ко всем сложным вопросам и будет "наиболее активным на уроках географии".
Ирина Ткачук отреагировала на ситуацию и подчеркнула, что такие действия недопустимы. Она призвала педагога уйти из учебного заведения по собственному желанию, не дожидаясь увольнения администрацией.
Двенадцатый год войны... Учительница, педагог, и, кто должен нести детям свет и правду... По просьбе ученика разговаривать на украинском языке называет его "скотиной",
– высказалась руководитель управления образования Черновицкого горсовета.
Директор лицея Галина Абрамюк сообщила "Укринформу", что в заведении начали служебное расследование. Педагог уже предоставила письменное объяснение. Директор подчеркнула, что не снимает с себя ответственности и, в случае нарушения законодательства, будет принимать соответствующие меры.
Кстати, языковой омбудсмен Елена Ивановская сообщила, что осенью увеличилось количество обращений относительно нарушений в сфере образования. Она добавила, что украинское языковое законодательство прежде всего направлено на обучение и исправление нарушений, а не на наказание.
На каком языке общаются в школах?
По результатам опроса, проведенного Государственной службой качества образования и Уполномоченным по защите государственного языка, в Киеве почти четверть учителей (24%) используют русский язык во время уроков, а еще 40% – во время перерывов.
Для сравнения, средний показатель по Украине составляет 14% на уроках и 21% – на переменах.
В то же время ученики отметили, что и сами часто нарушают языковой закон. Так, в Киеве общаются на негосударственном языке на уроках 66%, на переменах – 82% (по Украине эти цифры значительно отличаются: на уроках – 40%, на переменах – 52%).
Среди основных причин, которые, по мнению опрошенных, затрудняют общение на украинском, называют: язык контента в интернете, общение на русском дома, а также недостаточный уровень владения украинским языком.