Обізвала "скотиною" за прохання говорити українською: у Чернівцях педагогиня принизила школяра

У п'ятому чернівецькому ліцеї "Оріяна" спалахнув мовний скандал. Там учителька географії грубо образила учня після того, як він попросив її перейти на державну мову.

Жінка дозволила собі обізвати хлопця "скотиною". Про неприйнятний інцидент поінформувала очільниця управління освіти Чернівецької міської ради Ірина Ткачук, передає 24 Канал.

Актуально "Відіграє важливу роль": хто відповідальний за мову освітнього процесу у школах

Які подробиці випадку в школі Чернівців?

У місцевих Telegram-каналах оприлюднили відео, на якому вчителька спілкується з учнями російською. На прохання школяра говорити державною мовою вона назвала його "скотиною".

А також додала, що відтепер учень мусить готуватися до всіх найскладніших питань й буде "найбільш активним на уроках географії".

Ірина Ткачук відреагувала на ситуацію й наголосила, що такі дії неприпустимі. Вона закликала педагогиню піти з навчального закладу за власним бажанням, не чекаючи звільнення адміністрацією.

Дванадцятий рік війни… Вчителька, педагогиня, та, хто має нести дітям світло і правду… На прохання учня розмовляти українською мовою називає його "скотиною",

– висловилася керівниця управління освіти Чернівецької міськради.

Директорка ліцею Галина Абрам'юк повідомила "Укрінформу", що в закладі розпочали службове розслідування. Педагогиня вже надала письмове пояснення. Директорка підкреслила, що не знімає з себе відповідальності й, у разі порушення законодавства, буде вживати відповідних заходів.

До речі, мовна омбудсменка Олена Івановська повідомила, що восени збільшилася кількість звернень щодо порушень у сфері освіти. Вона додала, що українське мовне законодавство насамперед спрямоване на навчання та виправлення порушень, а не на покарання.

Якою мовою спілкуються в школах?