Обізвала "скотиною" за прохання говорити українською: у Чернівцях педагогиня принизила школяра
- Учителька географії з Чернівців грубо образила учня під час уроку.
- У ліцеї розпочали службове розслідування цього інциденту.
У п'ятому чернівецькому ліцеї "Оріяна" спалахнув мовний скандал. Там учителька географії грубо образила учня після того, як він попросив її перейти на державну мову.
Жінка дозволила собі обізвати хлопця "скотиною". Про неприйнятний інцидент поінформувала очільниця управління освіти Чернівецької міської ради Ірина Ткачук, передає 24 Канал.
Актуально "Відіграє важливу роль": хто відповідальний за мову освітнього процесу у школах
Які подробиці випадку в школі Чернівців?
У місцевих Telegram-каналах оприлюднили відео, на якому вчителька спілкується з учнями російською. На прохання школяра говорити державною мовою вона назвала його "скотиною".
А також додала, що відтепер учень мусить готуватися до всіх найскладніших питань й буде "найбільш активним на уроках географії".
Ірина Ткачук відреагувала на ситуацію й наголосила, що такі дії неприпустимі. Вона закликала педагогиню піти з навчального закладу за власним бажанням, не чекаючи звільнення адміністрацією.
Дванадцятий рік війни… Вчителька, педагогиня, та, хто має нести дітям світло і правду… На прохання учня розмовляти українською мовою називає його "скотиною",
– висловилася керівниця управління освіти Чернівецької міськради.
Директорка ліцею Галина Абрам'юк повідомила "Укрінформу", що в закладі розпочали службове розслідування. Педагогиня вже надала письмове пояснення. Директорка підкреслила, що не знімає з себе відповідальності й, у разі порушення законодавства, буде вживати відповідних заходів.
До речі, мовна омбудсменка Олена Івановська повідомила, що восени збільшилася кількість звернень щодо порушень у сфері освіти. Вона додала, що українське мовне законодавство насамперед спрямоване на навчання та виправлення порушень, а не на покарання.
Якою мовою спілкуються в школах?
За результатами опитування, проведеного Державною службою якості освіти та Уповноваженим із захисту державної мови, у Києві майже чверть учителів (24%) використовують російську мову під час уроків, а ще 40% – під час перерв.
Для порівняння, середній показник по Україні становить 14% на уроках та 21% – на перервах.
Водночас учні зазначили, що й самі часто порушують мовний закон. Так, у Києві спілкуються недержавною мовою на уроках 66%, на перервах – 82% (по Україні ці цифри значно відрізняються: на уроках – 40%, на перервах – 52%).
Серед основних причин, які, на думку опитаних, ускладнюють спілкування українською, називають: мову контенту в інтернеті, спілкування російською вдома, а також недостатній рівень володіння українською мовою.