В ней он детально рассказывал о том, как вывел корпорацию из кризиса и о принципах ведения бизнеса самого Генри Форда.

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1. Если вы требуете от кого нибудь, чтобы он отдал свое время и энергию для дела, то позаботьтесь, чтобы он не испытывал финансовых трудностей.

– Ответ на вопрос, почему люди не хотят сегодня идти во власть.

2. Я ищу как можно больше людей, наделенных беспредельной способностью не знать, что именно невозможно сделать.

– Этому принципу следует Илон Маск

3. Всякий, кто перестал учиться, – старик, двадцать ему лет или восемьдесят. Всякий, кто продолжает учиться, остается молодым. Самое главное в жизни – сохранять ум молодым.

4. Большинство людей добиваются успеха именно в то время, которое остальные растрачивают впустую.

5. Если деньги – ваша надежда на независимость, то вы ее никогда не обретете. Единственное, на что человек может надежно полагаться в нашем мире, – это знания, опыт и способности.

6. Иметь деньги совершенно необходимо. Но нельзя забывать, что цель денег – не безделье, а приумножение средств для служения людям. Я считаю, что нет ничего отвратительнее праздной жизни. Никто из нас не имеет на нее права. В цивилизации нет места тунеядцам.

7. Польза капитала не в увеличении количества денег, а в том, чтобы делать деньги для улучшения жизни.

– Гейтс, Баффет – явные примеры этого принципа.

8. Самый верный способ не добиться денег – проявлять алчность к деньгам. Но если работать ради удовлетворения, которое дается сознанием правоты дела, то деньги сами собой появляются в избытке.

9. Когда я не могу управлять событиями, я представляю им самим управлять собой

10. Спрашивать: "Кто должен быть боссом?" – все равно, что спрашивать: "Кто должен быть тенором в этом квартете?". Конечно тот, кто может петь тенором.

11. Неудача – это просто возможность начать снова, на этот раз поумнее.

12. Рубите свои дрова сами, и они согреют вас дважды.

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13. Когда тебе кажется, что все складывается против тебя, вспомни, что самолет взлетает против ветра, а не по ветру.

Поищите, мудрейший был человек, крутейший инноватор своего времени!